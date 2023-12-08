Умер бывший посол Азербайджана в Китае

Бывший посол Азербайджана в Китае Яшар Алиев скончался в возрасте 75 лет.

Бывший посол Азербайджана в Китае Яшар Алиев скончался в возрасте 75 лет.

Как сообщает Report, дипломат скончался сегодня вечером.

Яшар Алиев родился в 1948 году в Баку.

Он являлся депутатом Милли Меджлиса I и II созывов, заместителем председателя Милли Меджлиса Азербайджана, заместителем председателя Верховного Совета Азербайджана.

Работал послом Азербайджана в Китае (2002-2011). В этот период он также занимал пост посла Азербайджана во Вьетнаме, Южной Корее, Северной Корее и Монголии (2004-2011).

Отметим, что Яшар Алиев является отцом уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой.