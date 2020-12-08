Ульви Мехтиев: В Фонде "YAŞAT" у каждого будет свой личный кабинет

Это будет централизованная платформа

"В Азербайджане создан Фонд поддержки "YAŞAT" по обеспечению помощи раненым при защите территориальной целостности Азербайджана и семьям шехидов. В последнее время обществом выдвигаются различные инициативы. Есть граждане, которые хотят оказать поддержку семьям шехидов и раненым военнослужащим. Именно с учетом этого было принято решение о создании такой прозрачной платформы. Это будет централизованная платформа. Здесь у каждого будет свой личный кабинет".

Как сообщает Report, об этом на онлайн-конференции заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

"Потребности семей погибших и раненых будут определяться по 4 направлениям", - сказал он.