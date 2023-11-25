Ульви Мехтиев: Гейдару Алиеву удалось превратить аграрную страну в индустриальную

10:47

Общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву удалось превратить аграрную страну в сильную промышленно-индустриальную.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN) Ульви Мехтиев, выступая на марафоне по управлению "100 профессиональных лет", который проводится в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.

По его словам, сильный Азербайджан, построенный на прочном фундаменте, заложенном общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сегодня полностью восстановил свою территориальную целостность.

"Анализируя жизнь и деятельность великого лидера, можно понять, какую огромную работу он проделал для развития и процветания Азербайджана. Гейдару Алиеву удалось превратить аграрную страну в сильную индустриальную. Мы можем гордиться тем, что сегодня ни один международный проект в регионе не может быть реализован без согласования с Азербайджаном. Все это свидетельствует о силе и могуществе нашего государства”, - сказал У. Мехтиев.