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Улицы столицы вновь продезинфицированы - ФОТО

​Улицы столицы вновь продезинфицированы

С сегодняшнего утра на улицах и проспектах Баку, а также в отдаленных населенных пунктах и жилых районах в 6-ой раз проводятся масштабные дезинфекционные работы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

Так, в этих мероприятиях было задействовано 40 спецтехники, принадлежащих структурам исполнительной власти, 20 спецтехники, принадлежащих Министерству внутренних дел (МВД), а также более 2 000 работников коммунальных служб. 

Сообщается, что медицинско-профилактические работы, а также дезинфекции будут продолжаться ежедневно в усиленном режиме.

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