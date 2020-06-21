Улицы столицы вновь продезинфицированы - ФОТО

С сегодняшнего утра на улицах и проспектах Баку, а также в отдаленных населенных пунктах и жилых районах в 6-ой раз проводятся масштабные дезинфекционные работы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

Так, в этих мероприятиях было задействовано 40 спецтехники, принадлежащих структурам исполнительной власти, 20 спецтехники, принадлежащих Министерству внутренних дел (МВД), а также более 2 000 работников коммунальных служб.

Сообщается, что медицинско-профилактические работы, а также дезинфекции будут продолжаться ежедневно в усиленном режиме.