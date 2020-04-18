Улицы Баку моют специальными химрастворами - ОБНОВЛЕНО

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С целью усиления мер по борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19) в Баку проводятся дополнительные противоэпидемические мероприятия.

Как сообщает Report, с 18 апреля на более 150 улицах и проспектах городского значения, отобранных по рекомендациям специалистов, приступили к проведению дополнительных дезинфицирующих работ с применением особых химических веществ.

Работы ведутся по графику и начались с 05:00 на основных улицах в центре города и прилегающих районах.

Личный состав МВД по собственной инициативе примкнул к дезинфекционным работам, для этих работ выделено также 8 единиц спецтранспорта.

Кроме того, к дезинфекционным работам привлечены 3 единицы техники МЧС.

Наряду с этим дважды в день в жилых зданиях, находящихся на балансе Департамента ЖКХ Баку, а также во дворах ведутся медико-профилактические и дезинфекционные работы.

*** 08:46

Сегодня на более чем 150-и улицах и проспектах городского значения Баку на основе рекомендаций специалистов в соответствии с интенсивностью движения и плотности будет проведена дезинфекция с использованием специальных химических веществ.

Как передает Report, об этом сообщили в коммунальной структуре столицы.

В связи с этим жителей Баку просят в случае отсутствия крайней необходимости не выходить сегодня на улицу.