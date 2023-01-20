Украинское информагентство Униан опубликовало статью о 20 Января

Украинское информационное агентство Униан опубликовало статью о 20 Января.

Украинское информационное агентство Униан опубликовало статью о событиях 20 Января в Баку, когда в 1990 году Советский Союз ввел войска против безоружных людей, требовавших справедливости в Карабахском вопросе, и жестоко расправился с ними.

Как передает Report, в статье отмечается, что дата 20 Января вписана в историю Азербайджана как скорбная, но одновременно и героическая страница. Тогда шехиды своей кровью написали новую историю страны - героизма, мужества и национального возрождения.

"Эти события 1990 года в Азербайджане по масштабу и стратегической направленности сопоставимы с военными операциями советской армии в Венгрии 1956 году и Чехословакии 1968 году. Но победа Красной Армии тогда оказалась "пирровой". А после военной операции в Баку распад СССР стал необратимым процессом", - говорится в статье.