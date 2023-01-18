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Украинские журналисты посетили освобожденный от оккупации Физули

Украинские журналисты посетили освобожденный от оккупации Физули Сегодня группа украинских журналистов посетила освобожденный от оккупации город Физули.
Внутренняя политика
18 января 2023 г. 14:23
Украинские журналисты посетили освобожденный от оккупации Физули

Сегодня группа украинских журналистов посетила освобожденный от оккупации город Физули.

Как сообщает Report, сотрудники украинских телеканалов "1+1“ и ”5-й канал“, информационного агентства UNIAN, интернет-изданий ”Украина сейчас“ и ”Третья сила“ своими глазами увидели свидетельства зверств, вандализма, совершенных армянами в городе Физули в течение 27 лет оккупации.

Журналистам была предоставлена подробная информация о том, что в результате армянского террора в период оккупации 105 тысяч жителей Физулинского района погибли, были разрушены общественные здания, дома, заводы, фабрики, школы, детские сады.

Журналисты, в рамках визита ознакомившиеся с Физулинским международным аэропортом и выразили удивление в связи со скоростью завершения строительства аэропорта.

Представителям украинских СМИ сообщили о строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях после Великой Победы в 44-дневной Отечественной войне, в том числе о том, что Физули будет восстановлен и на эти земли снова вернется жизнь.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynalı jurnalistlər işğaldan azad edilmiş Füzuli şəhərinə səfər ediblər

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