Украинские журналисты посетили освобожденный от оккупации Физули

Сегодня группа украинских журналистов посетила освобожденный от оккупации город Физули.
Как сообщает Report, сотрудники украинских телеканалов "1+1“ и ”5-й канал“, информационного агентства UNIAN, интернет-изданий ”Украина сейчас“ и ”Третья сила“ своими глазами увидели свидетельства зверств, вандализма, совершенных армянами в городе Физули в течение 27 лет оккупации.
Журналистам была предоставлена подробная информация о том, что в результате армянского террора в период оккупации 105 тысяч жителей Физулинского района погибли, были разрушены общественные здания, дома, заводы, фабрики, школы, детские сады.
Журналисты, в рамках визита ознакомившиеся с Физулинским международным аэропортом и выразили удивление в связи со скоростью завершения строительства аэропорта.
Представителям украинских СМИ сообщили о строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях после Великой Победы в 44-дневной Отечественной войне, в том числе о том, что Физули будет восстановлен и на эти земли снова вернется жизнь.