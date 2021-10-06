Уголовные дела в отношении лиц без паспорта COVID-19 рассмотрят по видеосвязи

Верховный суд Азербайджана распространил информацию о дополнительных мерах, которые необходимо осуществить в судах для предотвращения угрозы распространения в стране коронавирусной инфекции.

Верховный суд Азербайджана распространил информацию о дополнительных мерах, которые необходимо осуществить в судах для предотвращения угрозы распространения в стране коронавирусной инфекции.

Как сообщили Report в Верховном суде, даны нижеследующие рекомендации судам:

- С 11 октября 2021 года требовать у всех лиц, входящих в здания суда, а также принимающих непосредственное участие в процессуальных действиях, проводимых в закрытых помещениях, паспорт COVID-19 (сертификат о вакцинации от COVID-19 или сертификат иммунитета) или сертификат о противопоказаниях;

- При отсутствии паспорта COVID-19 или сертификата о противопоказаниях у лиц, в отношении которых решается вопрос об избрании меры пресечения и административном аресте, их уголовные дела рассматривать в формате видеоконференции, если это невозможно или их присутствие обязательно, то обеспечить участие при условии строгого соблюдения санитарно-гигиенических и медико-профилактических правил;

- В случае, если обвиняемые (за исключением лиц, в отношении которых решается вопрос об избрании меры пресечения), приговоренные к лишению свободы или пожизненному лишению свободы, и другие участники процесса, указанные в статье 51-2.1 УПК АР, не имеют паспорта COVID-19 или сертификат о противопоказаниях или по состоянию здоровья не могут участвовать непосредственно в суде, процессуальные действия по их делам предпочтительно выполнять в формате видеоконференции;

- Во время пребывания в судебных помещениях, а также при осуществлении процессуальных действий в закрытых помещениях обеспечить соблюдение правил личной гигиены, медико-профилактических правил, социальной дистанции, использование защитных масок судьями, работниками аппарата суда и гражданами;

- Регулярно проводить дезинфекционные работы в административных помещениях судов и принимать необходимые меры по снабжению административных помещений защитно-гигиеническими средствами.