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Учреждено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана

Учреждено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана На базе Государственного агентства водных ресурсов Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики создать Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.
Внутренняя политика
30 марта 2023 г. 20:39
Учреждено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана

На базе Государственного агентства водных ресурсов Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики создать Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

Как передает Report, соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.

В указе говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях усовершенствования управления в сферах водных ресурсов, водного хозяйства и мелиорации, рационального использования водных ресурсов, улучшения организации работы по мелиорации и ирригации земель постановляю:

1. На базе Государственного агентства водных ресурсов Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики создать Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (далее - Агентство).

2. Передать Открытое акционерное общество "Азерсу" и Открытое акционерное общество "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" вместе с имуществом в подчинение Агентства.

3. Установить, что Агентство является центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим организацию деятельности в области забирания воды из источника, ее переработки, транспортировки и поставки, организующим эксплуатацию находящихся в государственной собственности систем мелиорации и ирригации, систем снабжения питьевой водой, переработки и сброса дождевых и сточных вод, а также оказания услуг в этой области, осуществляющим регулярный контроль за техническим состоянием находящихся на его балансе объектов водного хозяйства, проводящим мониторинг наземных и подземных водных ресурсов, водных объектов и объектов водного хозяйства, гидротехнических сооружений, систем водоснабжения в Азербайджанской Республике, проводящим единую государственную политику и регулирование в данных сферах.

4. Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

4.1. в пятимесячный срок:

4.1.1. подготовить с привлечением международной консалтинговой компании и представить Президенту Азербайджанской Республики проекты положения и структуры Агентства, а также предложения о пределе численности его работников;

4.1.2. Представить Президенту Азербайджанской Республики предложения об усовершенствовании нормативно-правовых актов в связи с созданием Агентства;

4.2. в месячный срок:

4.2.1. обеспечить передачу государственного имущества, находящегося на балансе Государственного агентства водных ресурсов Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, на баланс Агентства;

4.2.2. принять меры для обеспечения финансирования работ, предусмотренных в подпункте 4.1.1 настоящего Указа, а также решения вопросов материально-технического обеспечения Агентства и проинформировать Президента Азербайджанской Республики;

4.3. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

5. До утверждения положения и структуры Агентства структурам, предусмотренным в части 2 настоящего Указа, продолжать свою деятельность".

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