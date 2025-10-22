Учреждена юбилейная медаль по случаю 30-летия Конституции Азербайджана
Внутренняя политика
- 22 October, 2025
- 14:26
Учреждена юбилейная медаль "30-летие Конституции Азербайджанской Республики (1995–2025)".
Как сообщает Report, в связи с учреждением юбилейной медали президент Ильхам Алиев утвердил поправку в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики".
Последние новости
14:48
Азербайджан вернул долг в 1,5 млрд манатов в этом годуФинансы
14:47
Норвегия предоставит Украине почти $100 млн на поддержку энергетикиДругие страны
14:39
Азербайджан увеличил расходы на соцзащиту и соцобеспечение почти на 9%Финансы
14:37
Расходы на оборону и нацбезопасность за 9 месяцев превысили 5 млрд манатовФинансы
14:30
Азербайджан готов к тесному партнерству с Туркменистаном в газовой и "зеленой" энергетикеЭнергетика
14:30
В Казахстане отчет о крушении самолета AZAL могут опубликовать в начале 2026 годаВнешняя политика
14:27
Президент Ильхам Алиев поздравил нового премьер-министра ЯпонииВнешняя политика
14:26
Учреждена юбилейная медаль по случаю 30-летия Конституции АзербайджанаВнутренняя политика
14:22