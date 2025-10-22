Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Учреждена юбилейная медаль по случаю 30-летия Конституции Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 22 October, 2025
    • 14:26
    Учреждена юбилейная медаль по случаю 30-летия Конституции Азербайджана

    Учреждена юбилейная медаль "30-летие Конституции Азербайджанской Республики (1995–2025)".

    Как сообщает Report, в связи с учреждением юбилейной медали президент Ильхам Алиев утвердил поправку в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики".

    юбилейная медаль Ильхам Алиев 30-летие Конституции
    Azərbaycan Konstitusiyasının 30 illiyi ilə bağlı yubiley medalı təsis edilib

