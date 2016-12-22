 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Учредят юбилейную медаль Государственной миграционной службы

    Медаль нужно носить на левой груди, а при наличии других орденов и медалей – после них

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Будет учреждена юбилейная медаль "10-летие (2007-2017) Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики".

    Как передает Report, в связи с этим предложены изменения в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики".

    Юбилейную медаль нужно носить на левой груди, а при наличии других орденов и медалей – после них.

    Медалью будут награждаться лица, имеющие особые заслуги в организации деятельности, развитии и укреплении миграционных органов, добившиеся высоких результатов работники миграционных органов, лица, принимающие активное участие в осуществлении государственной политики в области миграции и пр.

    Проект вынесут на обсуждение последнего пленарного заседания Милли Меджлиса 2016 года. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi