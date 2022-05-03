О нас
Аудио новости

Педагог: Открытие новой школы поможет повысить качество образования в поселке Кюрдаханы

Педагог: Открытие новой школы поможет повысить качество образования в поселке Кюрдаханы Рост численности населения поселка Кюрдаханы Сабунчинского района привел к необходимости строительства новой школы.
Внутренняя политика
3 мая 2022 г. 12:25
Педагог: Открытие новой школы поможет повысить качество образования в поселке Кюрдаханы

Рост численности населения поселка Кюрдаханы Сабунчинского района привел к необходимости строительства новой школы.

Об этом Report сообщила жительница поселка, преподаватель истории Мунаввар Алескерова.

По ее словам, из-за высокой численности населения в полной средней школе №113 в этом районе наблюдалась плотность учащихся: "Это влияло на качество образования. Родители были вынуждены отправлять своих детей учиться в более отдаленные места. Открытие полной средней школа №304 предотвратит плотность учеников и сыграет роль в повышении качества образования".

Отметим, что 2 мая президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии полной средней школы номер 304, построенной по инициативе Фонда Гейдара Алиева в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района Баку. В новом учебном заведении созданы классные комнаты, кабинеты труда, военной подготовки и компьютерный зал, лаборатории, библиотеки, столовая и спортзал. Школа полностью оснащена необходимой мебелью и инвентарем, наглядными пособиями.

Одним из успешно реализуемых проектов Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого первой леди Мехрибан Алиевой, является программа “Обновляющемуся Азербайджану – новую школу”. Школа номер 304 на 960 ученических мест построена в рамках этой программы фонда.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Müəllim: "304 nömrəli məktəb Kürdəxanıda şagird sıxlığının qarşısını alacaq"

Экслюзивные новости

Глава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
ФотоГлава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
2 мая 2022 г. 16:00
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
30 апреля 2022 г. 13:10
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
30 апреля 2022 г. 10:02
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
29 апреля 2022 г. 21:03
Под руководством Азербайджана и Турции будет создано страховое объединение тюркских государств
Под руководством Азербайджана и Турции будет создано страховое объединение тюркских государств
29 апреля 2022 г. 17:38
Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
29 апреля 2022 г. 12:30
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
27 апреля 2022 г. 14:25
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
26 апреля 2022 г. 13:21
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
26 апреля 2022 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi