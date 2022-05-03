Педагог: Открытие новой школы поможет повысить качество образования в поселке Кюрдаханы

Рост численности населения поселка Кюрдаханы Сабунчинского района привел к необходимости строительства новой школы.

Рост численности населения поселка Кюрдаханы Сабунчинского района привел к необходимости строительства новой школы.

Об этом Report сообщила жительница поселка, преподаватель истории Мунаввар Алескерова.

По ее словам, из-за высокой численности населения в полной средней школе №113 в этом районе наблюдалась плотность учащихся: "Это влияло на качество образования. Родители были вынуждены отправлять своих детей учиться в более отдаленные места. Открытие полной средней школа №304 предотвратит плотность учеников и сыграет роль в повышении качества образования".

Отметим, что 2 мая президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии полной средней школы номер 304, построенной по инициативе Фонда Гейдара Алиева в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района Баку. В новом учебном заведении созданы классные комнаты, кабинеты труда, военной подготовки и компьютерный зал, лаборатории, библиотеки, столовая и спортзал. Школа полностью оснащена необходимой мебелью и инвентарем, наглядными пособиями.

Одним из успешно реализуемых проектов Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого первой леди Мехрибан Алиевой, является программа “Обновляющемуся Азербайджану – новую школу”. Школа номер 304 на 960 ученических мест построена в рамках этой программы фонда.