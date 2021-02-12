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Участники свадьбы в Агстафе привлечены к ответственности

Участники свадьбы в Агстафе привлечены к ответственности Проведена профилактическая беседа с гражданами
Внутренняя политика
12 февраля 2021 г. 11:01
Участники свадьбы в Агстафе привлечены к ответственности
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В отдел полиции Агстафинского района поступила информация о проведении свадебной церемонии в одном из частных жилых домов в селе Кёчаскер.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, сотрудники полиции немедленно прибыли по указанному адресу и остановили свадебную церемонию, участников торжества доставили в отдел полиции.

В отделе была проведена профилактическая беседа с гражданами и разъяснены правила карантинного режима.

В отношении 6 участников церемонии составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных проступках (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) и направлены в суд для рассмотрения.

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Версия на азербайджанском языке Ağstafada toy edən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunub

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