Участники совместного заседания ASOSAI и ARABOSAI посетят Шушу

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с руководителем Национального аудиторского офиса Китая, генеральным секретарем Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) Хоу Каем посетит Шушу.

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с руководителем Национального аудиторского офиса Китая, генеральным секретарем Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) Хоу Каем посетит Шушу.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече генерального секретаря ASOSAI с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Сахиба Гафарова проинформировала гостей об освобождении Азербайджаном своих земель от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны и о широкомасштабных строительно-восстановительных работах, проводимых на этих территориях.

Председатель Милли Меджлиса отметила значимость проходящего в Баку совместного заседания Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) и Арабской организации высших органов аудита (ARABOSAI), подчеркнув, что проведение такой международной встречи в Азербайджане является доказательством важности, которую страна придает финансовой отчетности, независимому аудиту и международному сотрудничеству в этих областях.