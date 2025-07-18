О нас

Участники совместного заседания ASOSAI и ARABOSAI посетят Шушу

Участники совместного заседания ASOSAI и ARABOSAI посетят Шушу Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с руководителем Национального аудиторского офиса Китая, генеральным секретарем Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) Хоу Каем посетит Шушу.
Внутренняя политика
18 июля 2025 г. 13:10
Участники совместного заседания ASOSAI и ARABOSAI посетят Шушу

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с руководителем Национального аудиторского офиса Китая, генеральным секретарем Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) Хоу Каем посетит Шушу.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече генерального секретаря ASOSAI с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Сахиба Гафарова проинформировала гостей об освобождении Азербайджаном своих земель от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны и о широкомасштабных строительно-восстановительных работах, проводимых на этих территориях.

Председатель Милли Меджлиса отметила значимость проходящего в Баку совместного заседания Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) и Арабской организации высших органов аудита (ARABOSAI), подчеркнув, что проведение такой международной встречи в Азербайджане является доказательством важности, которую страна придает финансовой отчетности, независимому аудиту и международному сотрудничеству в этих областях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоASOSAI və ARABOSAI təşkilatlarının Birgə Toplantısının iştirakçıları Şuşaya səfər edəcəklər

Самое читаемое

В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
ВСУ ударили по заводу МиГ и предприятию по производству ракет в РФ
ВСУ ударили по заводу "МиГ" и предприятию по производству ракет в РФ
11 июля 2025 г. 18:58
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
13 июля 2025 г. 15:00
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
11 июля 2025 г. 18:51
Армения назначила военного атташе во Франции
Армения назначила военного атташе во Франции
15 июля 2025 г. 17:49
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
13 июля 2025 г. 12:11
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
15 июля 2025 г. 14:11
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
12 июля 2025 г. 11:31
В Украине легализовали множественное гражданство
В Украине легализовали множественное гражданство
15 июля 2025 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi