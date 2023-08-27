Участники Отечественной войны побывали в центре отдыха "Бильгях" СГБ Азербайджана

26 августа в центре отдыха "Бильгях" Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана была организована очередная встреча с участниками Отечественной войны.
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Выступающие подчеркнули, что в Отечественной войне, которая является нашей славной летописью, наши героические воины под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева одержали историческую победу и этим триумфом прославили Азербайджан как страну-победительницу, подробно рассказали о всестороннем внимании и заботе со стороны государства о членах семей шехидов и участниках войны.
Было отмечено, что в настоящее время осуществление широкомасштабных восстановительно-строительных работ на освобожденных от оккупации территориях, а также быстрое и активное осуществление процесса возвращения беженцев и вынужденных переселенцев на родные земли становится возможным благодаря успешно проводимой в стране решительной политической линии.
После выступлений участники мероприятия посмотрели концертную программу на тему патриотизма.