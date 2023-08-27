Участники Отечественной войны побывали в центре отдыха "Бильгях" СГБ Азербайджана

26 августа в центре отдыха "Бильгях" Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана была организована очередная встреча с участниками Отечественной войны.

26 августа в центре отдыха "Бильгях" Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана была организована очередная встреча с участниками Отечественной войны.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт СГБ, на мероприятии минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свою жизнь за суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики, прозвучал Государственный гимн и мероприятие продолжилось выступлениями.

Выступающие подчеркнули, что в Отечественной войне, которая является нашей славной летописью, наши героические воины под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева одержали историческую победу и этим триумфом прославили Азербайджан как страну-победительницу, подробно рассказали о всестороннем внимании и заботе со стороны государства о членах семей шехидов и участниках войны.

Было отмечено, что в настоящее время осуществление широкомасштабных восстановительно-строительных работ на освобожденных от оккупации территориях, а также быстрое и активное осуществление процесса возвращения беженцев и вынужденных переселенцев на родные земли становится возможным благодаря успешно проводимой в стране решительной политической линии.

После выступлений участники мероприятия посмотрели концертную программу на тему патриотизма.