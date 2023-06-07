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Участники мероприятия Международного центра Низами Гянджеви ознакомились с достопримечательностями города Шуша

Участники мероприятия Международного центра Низами Гянджеви ознакомились с достопримечательностями города Шуша Участники международного мероприятия "Реконструкция, примирение и интеграция: Энергетика, экономика, окружающая среда и равенство", организованного центром Низами Гянджеви, ознакомились с достопримечательностями города Шуша.
Внутренняя политика
7 июня 2023 г. 18:57
Участники мероприятия Международного центра Низами Гянджеви ознакомились с достопримечательностями города Шуша

Участники международного мероприятия "Реконструкция, примирение и интеграция: Энергетика, экономика, окружающая среда и равенство", организованного центром Низами Гянджеви, ознакомились с достопримечательностями города Шуша.

Как передает Report, сначала гости ознакомились с выставкой "Гейдар Алиев и Карабах".

На выставке были представлены уникальные фотографии, документы, видеоматериалы, отражающие заслуги великого лидера в направлении социального, экономического, политического и культурного развития Карабаха.

Далее они посетили Верхнюю мечеть Гевхар-аги, затем Музей ковров и в завершении побывали в музейно-мавзолейном комплексе Моллы Панаха Вагифа.

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