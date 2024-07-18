Участники конференции в Шуше обсудили роль женщин в восстановлении и развитии Карабаха

В Шуше прошла панельная дискуссия на тему "Женщина в исламском мире: традиции и современные вызовы".

В Шуше прошла панельная дискуссия на тему "Женщина в исламском мире: традиции и современные вызовы".

Об этом передает корреспондент Report из города Шуша.

В панели, модератором которой выступил заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Гюндюз Исмаилов, приняли участие старший советник Специального представительства президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Наргиз Гараджаева, ректор Архитектурно-строительного университета Гюльчохра Мамедова, депутат Милли Меджлиса VI созыва Джейхун Мамедов, заместитель председателя Управления мусульман Кавказа по связям с общественностью и семейным проблемам Гамар Джавадлы, председатель Общественного объединения национальных исследований "Ахмед Агаоглу" Нигяр Ахундова.

Участники панели выступили с докладами и провели обсуждения на темы "Роль женщин в восстановлении и устойчивом развитии Карабаха", "Роль женщин в истории города Шуша", "Женский вопрос в общеисламском контексте в глобализирующемся мире", "Исламский взгляд на отношения человека и окружающей среды" и "Права женщин и гендерное равенство в национальном контексте".