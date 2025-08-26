Участники II Международного молодежного форума мультикультурализма посетили Шушу и Ханкенди

Участники II Международного молодежного форума мультикультурализма на тему "Молодежь как посланники миростроительства в мультикультурной среде", организованного Бакинским международным центром мультикультурализма (БМЦМ) совместно с ИСЕСКО, посетили города Шуша и Ханкенди.

Как сообщили Report в БМЦМ, участники форума ознакомились с ходом строительства и благоустройства города Ханкенди.

На форуме выступили заведующая отделом БМЦМ Ирина Кунина и депутат Милли Меджлиса, доктор политических наук Ризван Набиев.

Участники форума провели интерактивную дискуссию на тему "Роль религии в восстановлении мира в условиях современных конфликтов".

Затем для них была организована экскурсия в город Шуша, где участники посетили дом Хуршидбану Натаван, музей Бюльбюля, Шушинскую крепость, мечеть Юхары Говхар Ага, мавзолей Вагифа, Джидырскую равнину, а также ознакомились с ходом реставрационных и восстановительных работ.

Отметим, что II Международный молодежный форум мультикультурализма стартовал 22 августа. В Форуме, проходящем в Баку, Шуше и Ханкенди, приняли участие около 70 человек из более чем 50 стран мира.