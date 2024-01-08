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Участники форума "Yüksəliş" приняли заявление о поддержке политического курса Ильхама Алиева

Участники форума "Yüksəliş" приняли заявление о поддержке политического курса Ильхама Алиева В Международном центре мугама организован форум "Yüksəliş" на тему “Сильный Азербайджан и человеческий капитал”.
Внутренняя политика
8 января 2024 г. 16:28
Участники форума Yüksəliş приняли заявление о поддержке политического курса Ильхама Алиева

В Международном центре мугама организован форум "Yüksəliş" на тему “Сильный Азербайджан и человеческий капитал”.

Как сообщает Report, мероприятие организовано по инициативе участников конкурса "Yüksəliş" с целью обсудить положительные тренды, созданные конкурсом, обеспечить дальнейшее развитие профессиональных связей между перспективными управленческими кадрами.

В форуме приняли участие победители и участники финальных этапов всех трех конкурсов.

Участники мероприятия в частности обсудили вопросы, касающиеся цифровой трансформации, четвертой промышленной революции, реформ в сфере образования, привлечения иностранных инвестиций в Азербайджан и пр.

По итогам форума было принято совместное заявление о поддержке политического курса президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Yüksəliş Forumu keçirilib, Prezidentə dəstək bəyanatı qəbul olunub

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