Участники форума "Yüksəliş" приняли заявление о поддержке политического курса Ильхама Алиева

В Международном центре мугама организован форум "Yüksəliş" на тему “Сильный Азербайджан и человеческий капитал”.
Как сообщает Report, мероприятие организовано по инициативе участников конкурса "Yüksəliş" с целью обсудить положительные тренды, созданные конкурсом, обеспечить дальнейшее развитие профессиональных связей между перспективными управленческими кадрами.
В форуме приняли участие победители и участники финальных этапов всех трех конкурсов.
Участники мероприятия в частности обсудили вопросы, касающиеся цифровой трансформации, четвертой промышленной революции, реформ в сфере образования, привлечения иностранных инвестиций в Азербайджан и пр.
По итогам форума было принято совместное заявление о поддержке политического курса президента Азербайджана Ильхама Алиева.