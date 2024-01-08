Участники форума "Yüksəliş" приняли заявление о поддержке политического курса Ильхама Алиева

В Международном центре мугама организован форум "Yüksəliş" на тему “Сильный Азербайджан и человеческий капитал”.

В Международном центре мугама организован форум "Yüksəliş" на тему “Сильный Азербайджан и человеческий капитал”.

Как сообщает Report, мероприятие организовано по инициативе участников конкурса "Yüksəliş" с целью обсудить положительные тренды, созданные конкурсом, обеспечить дальнейшее развитие профессиональных связей между перспективными управленческими кадрами.

В форуме приняли участие победители и участники финальных этапов всех трех конкурсов.

Участники мероприятия в частности обсудили вопросы, касающиеся цифровой трансформации, четвертой промышленной революции, реформ в сфере образования, привлечения иностранных инвестиций в Азербайджан и пр.

По итогам форума было принято совместное заявление о поддержке политического курса президента Азербайджана Ильхама Алиева.