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Участники Форума сотрудничества НПО направили обращение президенту Ильхаму Алиеву

Участники Форума сотрудничества НПО направили обращение президенту Ильхаму Алиеву Участники Форума сотрудничества неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящего в Зангилане, направили обращение президенту Ильхаму Алиеву.
Внутренняя политика
25 июня 2024 г. 12:54
Участники Форума сотрудничества НПО направили обращение президенту Ильхаму Алиеву

Участники Форума сотрудничества неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящего в Зангилане, направили обращение президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, "Обращение солидарности НПО Азербайджана во имя зеленого мира" связано с объявлением 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира" и проведением COP29 в Азербайджане.

Участники форума в своем обращении дали высокую оценку последовательной и целенаправленной деятельности президента страны во имя зеленого мира.

"Международное сообщество единогласно доверило Азербайджану проведение COP29, что свидетельствует о большом уважении и симпатии к вашей политике зеленой энергии, которая призывает мир к солидарности", - говорится в обращении.

Представители НПО подчеркнули, что в условиях глобального потепления Азербайджан посылает миру мудрый месседж о том, что лишь солидарность может предотвратить катастрофу, к которой может привести глобальное изменение климата.

"Мы являемся свидетелями масштабных строительных и восстановительных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре. К сожалению, за годы армянской оккупации азербайджанские земли были загрязнены более чем 1,5 млн мин и НРБ.

Сейчас вы проводите большую работу по разминированию территорий, охране окружающей среды. Абсолютно уверены, что наступит день, когда вы объявите Карабах и Восточный Зангезур регионом, свободным от мин!", - говорится в обращении.

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Версия на азербайджанском языке QHT-lərin Əməkdaşlıq Forumunun iştirakçıları Prezidentə müraciət ünvanlayıblar

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