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Участники форума молодых учителей поддержали кандидатуру Ильхама Алиева на выборах

Участники форума молодых учителей поддержали кандидатуру Ильхама Алиева на выборах Участники форума молодых учителей приняли заявление в поддержку кандидатуры Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах.
Внутренняя политика
13 января 2024 г. 11:47
Участники форума молодых учителей поддержали кандидатуру Ильхама Алиева на выборах

Участники форума молодых учителей приняли заявление в поддержку кандидатуры Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах.

Как сообщает Report, форум на тему “Будущее национального образования, молодой учитель – активный гражданин” организован Ассоциацией молодых учителей Азербайджана.

Заявление зачитал участник Отечественной войны, педагог Идрис Абиев.

В заявлении подчеркивается, что молодые учителя поддерживают политический курс главы государства Ильхама Алиева, который внес большой вклад в развитие национального образования и обеспечил социально-экономический прогресс страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGənc müəllimlərin forumu keçirilib, Prezidentə dəstək bəyanatı qəbul olunub

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