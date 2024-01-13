Участники форума молодых учителей поддержали кандидатуру Ильхама Алиева на выборах

Участники форума молодых учителей приняли заявление в поддержку кандидатуры Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах.

Участники форума молодых учителей приняли заявление в поддержку кандидатуры Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах.

Как сообщает Report, форум на тему “Будущее национального образования, молодой учитель – активный гражданин” организован Ассоциацией молодых учителей Азербайджана.

Заявление зачитал участник Отечественной войны, педагог Идрис Абиев.

В заявлении подчеркивается, что молодые учителя поддерживают политический курс главы государства Ильхама Алиева, который внес большой вклад в развитие национального образования и обеспечил социально-экономический прогресс страны.