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Участники Форума азербайджанских ученых, проживающих за рубежом, поблагодарили президента Ильхама Алиева

Участники Форума азербайджанских ученых, проживающих за рубежом, поблагодарили президента Ильхама Алиева 19:59
Внутренняя политика
11 сентября 2024 г. 20:31
Участники Форума азербайджанских ученых, проживающих за рубежом, поблагодарили президента Ильхама Алиева

Участники Форума азербайджанских ученых, проживающих за рубежом, побывавшие в освобожденном от оккупации городе Ханкенди, поблагодарили президента Азербайджана Ильхама Алиева за восстановление территориальной целостности страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении ученых к главе государства, зачитанном ими в Ханкенди.

"Господин Президент! Мы всегда благодарны Вам за то, что Вы, будучи Верховным Главнокомандующим наших славных вооруженных сил, привели наш народ к победе, восстановили территориальную целостность нашей земли, обеспечили полный суверенитет нашей Родины", - говорится в обращении.

Ученые заверили главу государства, что будут прилагать усилия для разработки и реализации стратегических планов в Азербайджане в области науки и технологий, энергетики, образования, здравоохранения, социологии и культуры.

"Мы уверены, что под Вашим мудрым и дальновидным руководством Азербайджанская Республика в будущем достигнет еще больших успехов в политическом, экономическом, научно-культурном направлении, и мы готовы внести свой вклад в наш общий прогресс", - говорится в обращении.

Напомним, что Форум азербайджанских ученых, проживающих за рубежом, прошел в Баку 9-11 сентября. В нем приняли участие более 80 ученых и специалистов азербайджанского происхождения из 23 стран мира. В рамках форума ученые посетили Шушу и Ханкенди, обсудили вопросы восстановления и развития освобожденных территорий Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlı Alimlərin Forumunun iştirakçıları Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər

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