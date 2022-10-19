Участники Бакинской международной конференции посетили Аллею почетного захоронения

Находящиеся с визитом в Азербайджане члены Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества и участники Бакинской международной конференции национальных правозащитных институтов посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Находящиеся с визитом в Азербайджане члены Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества и участники Бакинской международной конференции национальных правозащитных институтов посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает Report, они посетили могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и академика Зарифы Алиевой, возложили цветы.

Затем делегация посетила Аллею шехидов, где почтила память шехидов, отдавших жизни за свободу и территориальную целостность Азербайджана.