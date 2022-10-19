О нас

Участники Бакинской международной конференции посетили Аллею почетного захоронения

Участники Бакинской международной конференции посетили Аллею почетного захоронения Находящиеся с визитом в Азербайджане члены Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества и участники Бакинской международной конференции национальных правозащитных институтов посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.
Внутренняя политика
19 октября 2022 г. 09:59
Участники Бакинской международной конференции посетили Аллею почетного захоронения

Находящиеся с визитом в Азербайджане члены Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества и участники Бакинской международной конференции национальных правозащитных институтов посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает Report, они посетили могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и академика Зарифы Алиевой, возложили цветы.

Затем делегация посетила Аллею шехидов, где почтила память шехидов, отдавших жизни за свободу и территориальную целостность Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Participants of Baku International Conference visit Alleys of Honor and Martyrs
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Beynəlxalq Konfransının iştirakçıları Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət ediblər

Другие новости из категории

В Баку прошло заседание Азиатской ассоциации омбудсменов
В Баку прошло заседание Азиатской ассоциации омбудсменов
18 октября 2022 г. 20:45
В ноябре в Азербайджане 4 дня подряд будут нерабочими
В ноябре в Азербайджане 4 дня подряд будут нерабочими
18 октября 2022 г. 18:51
В Гяндже прошел Форум Победы
ФотоВ Гяндже прошел Форум Победы
18 октября 2022 г. 18:14
Назначен исполнительный директор Азербайджанского научного фонда
Назначен исполнительный директор Азербайджанского научного фонда
18 октября 2022 г. 16:16
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости
18 октября 2022 г. 12:29
Новый глава ИВ Гёйчайского района представлен коллективу
Новый глава ИВ Гёйчайского района представлен коллективу
18 октября 2022 г. 11:28
Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана
Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана
18 октября 2022 г. 00:00
Глава чешской ассоциации: В Гяндже я почувствовал все ужасы войны
Глава чешской ассоциации: В Гяндже я почувствовал все ужасы войны
17 октября 2022 г. 20:13
Назначен новый глава Исполнительной власти Гёйчайского района
Назначен новый глава Исполнительной власти Гёйчайского района
17 октября 2022 г. 16:06
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с терактами Армении в отношении азербайджанского народа
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с терактами Армении в отношении азербайджанского народа
17 октября 2022 г. 15:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi