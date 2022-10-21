О нас

Участники Бакинской международной конференции отправились в Агдам

Участники Бакинской международной конференции отправились в Агдам Участники Бакинской международной конференции омбудсменов и Национальных институтов по правам человека на тему "Роль омбудсменов и Национальных институтов по правам человека в сфере бизнеса и прав человека" посетили Агдам.
Внутренняя политика
21 октября 2022 г. 14:14
Участники Бакинской международной конференции отправились в Агдам

Участники Бакинской международной конференции омбудсменов и Национальных институтов по правам человека на тему "Роль омбудсменов и Национальных институтов по правам человека в сфере бизнеса и прав человека" посетили Агдам.

Как сообщает Карабахское бюро Report, в поездке также приняла участие Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

В рамках визита в освобожденный от оккупации Агдамский район делегации предоставлена подробная информация о зверствах, совершенных ВС Армении в Агдаме, фактах разрушения и уничтожения памятников истории и культуры.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоParticipants of Baku International Conference visit Aghdam
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Beynəlxalq Konfransının iştirakçıları Ağdama səfərə gediblər

Экслюзивные новости

Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
21 октября 2022 г. 13:59
Польским компаниям представлено 10 проектов по восстановлению Карабаха
Польским компаниям представлено 10 проектов по восстановлению Карабаха
20 октября 2022 г. 17:29
Азербайджан будет экспортировать промышленную продукцию в Польшу
Азербайджан будет экспортировать промышленную продукцию в Польшу
20 октября 2022 г. 17:17
Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
19 октября 2022 г. 16:32
Сабина Алиева: Начат процесс для внесения поправок в конституционный закон об институте омбудсмена
Сабина Алиева: Начат процесс для внесения поправок в конституционный закон об институте омбудсмена
19 октября 2022 г. 12:49
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
18 октября 2022 г. 14:15
Бои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
ФотоБои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
18 октября 2022 г. 13:10
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
15 октября 2022 г. 17:00
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
15 октября 2022 г. 16:02
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
15 октября 2022 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi