Участникам Второй мировой войны предоставят единовременную материальную помощь в размере 1000 манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в связи с 74-й годовщиной Победы во Второй мировой войне 1941-1945 годов будет оказана единовременная материальная помощь в размере 1 000 манатов участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, в размере 500 манатов – вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда, а также участникам блокады Ленинграда.

В целях исполнения настоящего распоряжения поручено выделить из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики 5 млн манатов; министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить перечисление данных средств на специальный счет министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики; министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики обеспечить доведение единовременной материальной помощи до лиц, предусмотренных в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.