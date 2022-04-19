О нас
Аудио новости

Участникам Второй мировой войны выплатят единовременную помощь в размере 1500 манатов

Участникам Второй мировой войны выплатят единовременную помощь в размере 1500 манатов Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи лицам, участвовавшим во Второй мировой войне в 1941-1945 годах, вдовам участников войны, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тыл
Внутренняя политика
19 апреля 2022 г. 14:34
Участникам Второй мировой войны выплатят единовременную помощь в размере 1500 манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов.

Как сообщает Report, им будет выплачена единовременная помощь в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) манатов.

Кроме того, единовременную материальную помощь в размере 750 манатов получат вдовы погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лица, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работники специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лица, награжденные соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинград в период Второй мировой войны, а также блокадники Ленинграда.

На эти цели будет выделено 3,5 млн манатов из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2022 год резервного фонда Президента.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке WWII participants to be paid 1,500 manats one-time financial assistance
Версия на азербайджанском языке İkinci Dünya müharibəsi iştirakçılarına 1500 manat birdəfəlik yardım ödəniləcək - SƏRƏNCAM

Самое читаемое

В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв
18 апреля 2022 г. 10:24
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
18 апреля 2022 г. 11:32
В Украине убит еще один российский генерал
В Украине убит еще один российский генерал
16 апреля 2022 г. 18:35
Forbes: Крейсер Москва стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной
Forbes: Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной
14 апреля 2022 г. 21:36
Депутат выступил с резонансным заявлением в парламенте Армении
Депутат выступил с резонансным заявлением в парламенте Армении
14 апреля 2022 г. 14:07
Определены места установки счетчиков электроэнергии в жилых домах и зданиях
Определены места установки счетчиков электроэнергии в жилых домах и зданиях
15 апреля 2022 г. 21:31
Пожар на ракетном крейсере Москва локализован
Пожар на ракетном крейсере "Москва" локализован
14 апреля 2022 г. 13:55
В Киеве прогремели мощные взрывы
В Киеве прогремели мощные взрывы
15 апреля 2022 г. 04:15
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
18 апреля 2022 г. 10:04
Все больше гостей столицы Азербайджана посещают первый в мире танкер-музей
ФотоВсе больше гостей столицы Азербайджана посещают первый в мире танкер-музей
16 апреля 2022 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi