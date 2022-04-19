Участникам Второй мировой войны выплатят единовременную помощь в размере 1500 манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи лицам, участвовавшим во Второй мировой войне в 1941-1945 годах, вдовам участников войны, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тыл

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов.

Как сообщает Report, им будет выплачена единовременная помощь в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) манатов.

Кроме того, единовременную материальную помощь в размере 750 манатов получат вдовы погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лица, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работники специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лица, награжденные соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинград в период Второй мировой войны, а также блокадники Ленинграда.

На эти цели будет выделено 3,5 млн манатов из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2022 год резервного фонда Президента.