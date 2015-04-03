​Участникам Великой Отечественной войны выдадут единовременную материальную помощь

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о выдаче единовременной материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших во время войны и скончавшихся позже бойцов, а также лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. будет выдана единовременная материальная помощь в размере 800 манатов.

Вдовам бойцов, погибших во время или после войны, лицам, удостоенным орденов и медалей за самоотверженный труд в тылу, работникам спецподразделений, выполнявшим боевые задания в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или операционных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным орденами и медалями за оборону Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, а также участникам блокады Ленинграда будет выдана единовременная помощь в размере 400 манатов.

В целях исполнения первой части данного распоряжения из предусмотренного в госбюджете Азербайджанской Республики на 2015 год резервного фонда президента выделено 8,3 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить перечисление данных средств на специальный счет Государственного фонда социальной защиты, а Государственному фонду социальной защиты поручено обеспечить доведение единовременной материальной помощи до лиц, предусмотренных в первой части настоящего распоряжения.

Кабмину поручено рушить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.