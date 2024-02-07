Участник войны: Азербайджан одержал историческую победу благодаря принципиальности Ильхама Алиева

Азербайджан одержал историческую победу в ходе 44-дневной Отечественной войны благодаря дипломатическому мастерству, принципиальности, точной и целенаправленной политике президента Ильхама Алиева.

Азербайджан одержал историческую победу в ходе 44-дневной Отечественной войны благодаря дипломатическому мастерству, принципиальности, точной и целенаправленной политике президента Ильхама Алиева.

Об этом сообщил Report герой Отечественной войны, полковник-лейтенант Анар Мирзаев, участвующий в шествии в поддержку президента Ильхама Алиева в Приморском национальном парке.

По его словам, азербайджанский народ с честью и достоинством преодолел все трудности за период 30-летней оккупации его территорий со стороны соседней Армении:

"Сегодня я проголосовал за победоносного Верховного главнокомандующего, бессменного лидера нашего народа Ильхама Алиева. Я горжусь тем, что являюсь офицером-победителем Верховного главнокомандующего ".