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Участник войны: Азербайджан одержал историческую победу благодаря принципиальности Ильхама Алиева

Участник войны: Азербайджан одержал историческую победу благодаря принципиальности Ильхама Алиева Азербайджан одержал историческую победу в ходе 44-дневной Отечественной войны благодаря дипломатическому мастерству, принципиальности, точной и целенаправленной политике президента Ильхама Алиева.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 20:48
Участник войны: Азербайджан одержал историческую победу благодаря принципиальности Ильхама Алиева

Азербайджан одержал историческую победу в ходе 44-дневной Отечественной войны благодаря дипломатическому мастерству, принципиальности, точной и целенаправленной политике президента Ильхама Алиева.

Об этом сообщил Report герой Отечественной войны, полковник-лейтенант Анар Мирзаев, участвующий в шествии в поддержку президента Ильхама Алиева в Приморском национальном парке.

По его словам, азербайджанский народ с честью и достоинством преодолел все трудности за период 30-летней оккупации его территорий со стороны соседней Армении:

"Сегодня я проголосовал за победоносного Верховного главнокомандующего, бессменного лидера нашего народа Ильхама Алиева. Я горжусь тем, что являюсь офицером-победителем Верховного главнокомандующего ".

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Версия на азербайджанском языке Müharibə iştirakçısı: "Azərbaycan İlham Əliyevin prinsipiallığı nəticəsində tarixi qələbə qazandı"

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