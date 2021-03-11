Участник Отечественной войны получил должность в ИВ Гахского района

В Исполнительной власти Гахского района новое кадровое назначение.

В Исполнительной власти Гахского района новое кадровое назначение.

Как сообщает северо-западное бюро Report, участник Отечественной войны Гамзаев Малик Юсиф оглу назначен на должность начальника отдела по организации работы с участниками Отечественной войны и семьями шехидов аппарата главы ИВ Гахского района.

Находящийся в настоящее время в запасе старший лейтенант Малик Гамзаев принимал участие в 44-дневной Отечественной войне, начавшейся 27 сентября 2020 года. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 15 декабря 2020 года награжден медалью “За освобождение Губадлы”.