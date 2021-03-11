О нас
Report Georgia
Аудио новости

Участник Отечественной войны получил должность в ИВ Гахского района

Участник Отечественной войны получил должность в ИВ Гахского района В Исполнительной власти Гахского района новое кадровое назначение.
Внутренняя политика
11 марта 2021 г. 17:42
Участник Отечественной войны получил должность в ИВ Гахского района

В Исполнительной власти Гахского района новое кадровое назначение.

Как сообщает северо-западное бюро Report, участник Отечественной войны Гамзаев Малик Юсиф оглу назначен на должность начальника отдела по организации работы с участниками Отечественной войны и семьями шехидов аппарата главы ИВ Гахского района.

Находящийся в настоящее время в запасе старший лейтенант Малик Гамзаев принимал участие в 44-дневной Отечественной войне, начавшейся 27 сентября 2020 года. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 15 декабря 2020 года награжден медалью “За освобождение Губадлы”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Daha bir Vətən müharibəsi iştirakçısına vəzifə verilib

Новости партнеров

Самое читаемое

Мубариз Мансимов приговорен к 5 годам лишения свободы условно
Мубариз Мансимов приговорен к 5 годам лишения свободы условно
5 марта 2021 г. 15:16
Установлена личность женщины, погибшей в результате несчастного случая - ОБНОВЛЕНО
Установлена личность женщины, погибшей в результате несчастного случая - ОБНОВЛЕНО
7 марта 2021 г. 19:12
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
9 марта 2021 г. 14:21
Посол Франции об увиденном в Физули: Это печально
Посол Франции об увиденном в Физули: Это печально
6 марта 2021 г. 13:17
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
9 марта 2021 г. 17:27
Завершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
ФотоЗавершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
6 марта 2021 г. 04:02
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
10 марта 2021 г. 09:57
В Масаллы наказаны участники незаконной свадьбы
ФотоВ Масаллы наказаны участники незаконной свадьбы
7 марта 2021 г. 13:19
Палач Кочарян затягивает Армению в воронку кровавых событий
Палач Кочарян затягивает Армению в воронку кровавых событий
5 марта 2021 г. 17:51
В Сумгайыте пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом, проводник погиб
В Сумгайыте пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом, проводник погиб
10 марта 2021 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi