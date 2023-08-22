Участник Отечественной войны назначен на руководящую должность

Участник Отечественной войны Парвин Рагимов назначен на должность начальника Производственного объединения Гёйгельское Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ).
Как сообщает Report, соответствующий документ подписал глава Исполнительной власти Гёйгельского района Эльвин Пашаев.
С июля этого года Парвин Рагимов занимал пост руководителя группы в Абонентском отделе в ПО.
Распоряжениями президента Ильхама Алиева P.Рагимов награжден медалями "За отвагу", "За освобождение города Шуша", "За освобождение Кяльбаджара", "За освобождение Физули" и "За освобождение Джебраила".