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Участник Отечественной войны назначен на руководящую должность

Участник Отечественной войны назначен на руководящую должность Участник Отечественной войны Парвин Рагимов назначен на должность начальника Производственного объединения Гёйгельское ЖКХ. Как сообщает Report, соответствующий документ подписал глава Исполнительной власти Гёйгельского района Эльвин Пашаев.
Внутренняя политика
22 августа 2023 г. 10:20
Участник Отечественной войны назначен на руководящую должность

Участник Отечественной войны Парвин Рагимов назначен на должность начальника Производственного объединения Гёйгельское Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ).

Как сообщает Report, соответствующий документ подписал глава Исполнительной власти Гёйгельского района Эльвин Пашаев.

С июля этого года Парвин Рагимов занимал пост руководителя группы в Абонентском отделе в ПО.

Распоряжениями президента Ильхама Алиева P.Рагимов награжден медалями "За отвагу", "За освобождение города Шуша", "За освобождение Кяльбаджара", "За освобождение Физули" и "За освобождение Джебраила".

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsi iştirakçısı rəhbər vəzifəyə təyin olunub

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