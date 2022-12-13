Участник акции на дороге Шуша-Ханкенди: Миротворцы закрывают глаза на разграбление наших природных ресурсов

Российские миротворцы закрывают глаза на разграбление наших природных ресурсов.

Российские миротворцы закрывают глаза на разграбление наших природных ресурсов.

Об этом сотруднику Report , который освещает акцию протеста на дороге Шуша-Ханкенди против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе, сказал участник демонстрации Мурват Мамедов.

Он отметил, что его семья стала жертвой Ходжалинского геноцида.

"В то время 366-й мотострелковый полк закрыл глаза на происходящее, а теперь российские миротворцы закрывают глаза на террор против нашей природы. Поэтому я счел для себя долгом принять участие в этой акции. Мы не допустим продолжения террора против нашей природы. Сегодняшний Азербайджан отличается от того, который был в 1992 году. Наша акция продолжится до тех пор, пока нам не разрешат провести мониторинг на нашей территории", - добавил участник демонстрации.

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.