​Омбудсмен: Участие женщин на муниципальных выборах - важный вопрос

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ "На муниципальных выборах меня волнует одна главная проблема - участие женщин в процессе выборов. Вы знаете, что выборы проходили три раза (1999, 2004, 2009 годы). Если в 2004 году количество женщин в муниципалитетах составляло 4%, то в 2009 году этот показатель составлял 6%".

Как сообщает Report, об этом отметила уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Эльмира Сулейманова в заявлении журналистам.

Омбудсмен добавила, что цифра относительно активности участия женщин на выборах в этом году еще более возрастет: "Участие женщин на выборах - принципиальный и важный вопрос. Это непростой процесс. Для этого Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей, Омбудсменский аппарат и НПО вели пропагандистскую работу по всей стране".