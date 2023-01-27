Убитый во время нападения на посольство Азербайджана в Иране Орхан Аскеров будет похоронен в Баку

Убитый во время нападения на посольство Азербайджана в Иране Орхан Аскеров будет похоронен в Баку

Погибший во время вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране Орхан Аскеров будет похоронен на Второй аллее шехидов в Баку.

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Погибший во время вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране Орхан Аскеров будет похоронен на Второй аллее шехидов в Баку. Об этом западному бюро Report сообщили родственники погибшего. Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался через пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное. Напавший на посольство Азербайджана задержан. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram