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Убитый во время нападения на посольство Азербайджана в Иране Орхан Аскеров будет похоронен в Баку

Убитый во время нападения на посольство Азербайджана в Иране Орхан Аскеров будет похоронен в Баку Погибший во время вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране Орхан Аскеров будет похоронен на Второй аллее шехидов в Баку.
Внутренняя политика
27 января 2023 г. 20:58
Убитый во время нападения на посольство Азербайджана в Иране Орхан Аскеров будет похоронен в Баку

Погибший во время вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране Орхан Аскеров будет похоронен на Второй аллее шехидов в Баку.

Об этом западному бюро Report сообщили родственники погибшего.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался через пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Напавший на посольство Азербайджана задержан.

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Версия на азербайджанском языке İrandakı səfirliyə hücum zamanı öldürülən Orxan Əsgərov Bakıda dəfn olunacaq 

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