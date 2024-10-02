О нас

У семей пропавших без вести взято более 11 200 биологических образцов   

У семей пропавших без вести взято более 11 200 биологических образцов    В 63 регионах Азербайджана у семей пропавших без вести взято более 11 200 биологических образцов.
Внутренняя политика
2 октября 2024 г. 17:50
У семей пропавших без вести взято более 11 200 биологических образцов   

В 63 регионах Азербайджана у семей пропавших без вести взято более 11 200 биологических образцов.

Как сообщает Report, об этом на сессии международной конференции на тему "Решение проблемы пропавших без вести: право семей на правду" сообщил Руфат Алиев, руководитель Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности.

По его словам, на основе этих образцов сформирована база данных ДНК.

"Около 4000 граждан Азербайджана все еще числятся пропавшими без вести. После Отечественной войны 2020 года и антитеррористических мероприятий на освобожденных территориях были обнаружены массовые захоронения с останками наших соотечественников. При идентификации их личностей использовался передовой международный опыт", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Over 11,200 biological samples taken from families of missing persons in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İtkin düşmüş şəxslərin ailələrindən 11 min 200-dən çox bioloji nümunə götürülüb

Другие новости из категории

В Баку завершилась 29-я ежегодная конференция Международной ассоциации прокуроров
В Баку завершилась 29-я ежегодная конференция Международной ассоциации прокуроров
2 октября 2024 г. 17:06
Утвержден список основных и вспомогательных структурных подразделений в госорганах
Утвержден список основных и вспомогательных структурных подразделений в госорганах
2 октября 2024 г. 16:46
Президент лишил экс-главу Пенитенциарной службы Нахчывана звания генерал-майора юстиции
Президент лишил экс-главу Пенитенциарной службы Нахчывана звания генерал-майора юстиции
2 октября 2024 г. 16:33
Рамин Мамедов примет участие в Симпозиуме по международному праву и религии в США
Рамин Мамедов примет участие в Симпозиуме по международному праву и религии в США
2 октября 2024 г. 15:58
Президент: Азербайджан входит в число стран, которые придают особое значение борьбе с изменениями климата
Президент: Азербайджан входит в число стран, которые придают особое значение борьбе с изменениями климата
2 октября 2024 г. 13:52
Газанфар Ахмедов: Минное загрязнение освобожденных территорий серьезно препятствует раскопкам могил
Газанфар Ахмедов: Минное загрязнение освобожденных территорий серьезно препятствует раскопкам могил
2 октября 2024 г. 13:40
Президент Азербайджана: Азербайджанское государство предпринимает все необходимые шаги для выяснения судьбы пропавших без вести лиц
Президент Азербайджана: Азербайджанское государство предпринимает все необходимые шаги для выяснения судьбы пропавших без вести лиц
2 октября 2024 г. 13:03
На трассе Зыхское шоссе-аэропорт ограничили скорость движения
На трассе Зыхское шоссе-аэропорт ограничили скорость движения
2 октября 2024 г. 12:57
Президент: В Армении героизированы лица, совершившие военные преступления
Президент: В Армении героизированы лица, совершившие военные преступления
2 октября 2024 г. 12:46
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
2 октября 2024 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi