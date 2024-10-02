У семей пропавших без вести взято более 11 200 биологических образцов

В 63 регионах Азербайджана у семей пропавших без вести взято более 11 200 биологических образцов.

В 63 регионах Азербайджана у семей пропавших без вести взято более 11 200 биологических образцов.

Как сообщает Report, об этом на сессии международной конференции на тему "Решение проблемы пропавших без вести: право семей на правду" сообщил Руфат Алиев, руководитель Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности.

По его словам, на основе этих образцов сформирована база данных ДНК.

"Около 4000 граждан Азербайджана все еще числятся пропавшими без вести. После Отечественной войны 2020 года и антитеррористических мероприятий на освобожденных территориях были обнаружены массовые захоронения с останками наших соотечественников. При идентификации их личностей использовался передовой международный опыт", - сказал он.