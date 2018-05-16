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    У Новеллы Джафароглу возникли проблемы с сердцем

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ У председателя Общества защиты прав женщин имени Диляры Алиевой, члена совместной Рабочей группы по правам человека, правозащитницы Новеллы Джафароглу возникли проблемы с сердцем. 

    Н.Джафароглу сообщила Report, что находясь в Израиле, обследовалась у врачей. 

    По ее словам, врачи заявили, что у нее проблемы с сердцем: 

    "Я вернулась в Азербайджан и в одной из частных клиник мне сделали анжу (операция по расширению сердечных сосудов - ред.) на сердце. Врач сказал, что нет необходимости ставить стент. На данный момент я продолжаю лечение. Еще шесть лет назад мне также делали анжу на сердце. Сейчас я чувствую себя лучше". 

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