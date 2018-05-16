У Новеллы Джафароглу возникли проблемы с сердцем

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ У председателя Общества защиты прав женщин имени Диляры Алиевой, члена совместной Рабочей группы по правам человека, правозащитницы Новеллы Джафароглу возникли проблемы с сердцем.

Н.Джафароглу сообщила Report, что находясь в Израиле, обследовалась у врачей.

По ее словам, врачи заявили, что у нее проблемы с сердцем:

"Я вернулась в Азербайджан и в одной из частных клиник мне сделали анжу (операция по расширению сердечных сосудов - ред.) на сердце. Врач сказал, что нет необходимости ставить стент. На данный момент я продолжаю лечение. Еще шесть лет назад мне также делали анжу на сердце. Сейчас я чувствую себя лучше".