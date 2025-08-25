У Госслужбы по мобилизации отозваны полномочия по подготовке офицеров

У Госслужбы по мобилизации отозваны полномочия по подготовке офицеров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, которым отменены полномочия Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу в сфере подготовки офицеров по специальным программам.

Как сообщает Report, документом внесены изменения в "Положение о Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу", утвержденное указом президента от 13 февраля 2012 года.

Согласно поправкам, Служба больше не будет осуществлять военную подготовку студентов вузов по специальной офицерской программе.

Кроме того, в соответствии с указом, ведомство наделено полномочием вести воинский учет всех военнообязанных, за исключением тех категорий, которые указаны в статье 4.4 закона "О воинской обязанности и военной службе".