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У дома погибшей в авиакатастрофе бортпроводницы Хокюмы Алиевой чтят ее память

У дома погибшей в авиакатастрофе бортпроводницы Хокюмы Алиевой чтят ее память У дома бортпроводницы Хокюмы Алиевой, погибшей 25 декабря в результате крушения вблизи казахстанского города Актау самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, чтут ее память.
Внутренняя политика
28 декабря 2024 г. 16:04
У дома погибшей в авиакатастрофе бортпроводницы Хокюмы Алиевой чтят ее память

У дома бортпроводницы Хокюмы Алиевой, погибшей 25 декабря в результате крушения вблизи казахстанского города Актау самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, чтят ее память.

Как сообщает Report, знакомые и близкие, жители города несут цветы к дому, где проживала Х.Алиева.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 человек, выжили - 29.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTəyyarə qəzasında həlak olan stüardessa Hökumə Əliyevanın yaşadığı evdə xatirəsi anılır

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