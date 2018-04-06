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    ТЮРКПА и Тюркский Совет совместно будут наблюдать за президентскими выборами

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ ТЮРКПА будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане, которые состоятся 11 апреля. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе ТЮРКПА. 

    В состав наблюдательной миссии вошли депутат парламента Казахстана Берик Оспанов, депутаты Жоку Кенеша Кыргызстана Дюйшон Торокулов и Салаидин Айдаров, депутаты парламента Турции Халук Ипек и Джейхун Иргил.

    В рамках визита наблюдатели встретятся со спикером Милли Меджлиса Октаем Асадовым, главой МИД Эльмаром Мамедъяровым и председателем Центризбиркома Мазахиром Панаховым. 

    В день выборов члены наблюдательной миссии посетят некоторые избирательные участки в Сумгайыте и на Абшероне. 

    12 апреля наблюдательные миссии ТЮРКПА и Тюркского Совета выступят с совместным заявлением по итогам президентских выборов.

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