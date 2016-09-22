ТюркПА будет наблюдать за референдумом в Азербайджане

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Международная наблюдательная миссия ТюркПА проведет краткосрочный мониторинг предстоящего 26 сентября референдума, связанного с изменениями в Конституции Азербайджана.
Об этом Report сообщили в пресс-службе структуры.
В миссию входят члены парламентов Казахстана, Кыргызстана и Турции, а также представители секретариата ТюркПА.
Отметим, что наблюдатели приглашены в Азербайджан парламентом страны.
В день референдума члены миссии будут следить за ходом голосования в нескольких избирательных участках.
News DepartmentАвтор новости
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