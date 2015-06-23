​Тяжелая утрата в семье депутата Милли Меджлиса

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Депутат Милли Меджлиса понес тяжелую утрату. Как сообщает Report, скончалась мать Ахмеда Велиева Бильгеис Велиева.
Отметим, что профессор А.Велиев также занимает пост ректора Университета "Одлар Юрду".
Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Депутат Милли Меджлиса понес тяжелую утрату. Как сообщает Report, скончалась мать Ахмеда Велиева Бильгеис Велиева.
Отметим, что профессор А.Велиев также занимает пост ректора Университета "Одлар Юрду".
Aynur OsmanqızıАвтор новости
Поделиться в Facebook