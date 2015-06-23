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    ​Тяжелая утрата в семье депутата Милли Меджлиса

    Скончалась мать Ахмеда Велиева

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Депутат Милли Меджлиса понес тяжелую утрату. Как сообщает Report, скончалась мать Ахмеда Велиева Бильгеис Велиева.

    Отметим, что профессор А.Велиев также занимает пост ректора Университета "Одлар Юрду".  

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