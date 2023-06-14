Туту Мамедова: Хочу преподавать лачынским детям

"31 год я работаю учителем математики в Баку. А сейчас я хочу обучать лачынских детей".

"31 год я работаю учителем математики в Баку. А сейчас я хочу обучать лачынских детей".

Об этом Report сказала вернувшаяся в Лачын бывшая вынужденная переселенка Туту Мамедова.

"Я очень рада. Рада, что вернулась на Родину. Выражаю благодарность президенту Ильхаму Алиеву за освобождение наших земель от оккупации, наше возвращение на Родину. Я преклоняюсь перед душами наших шехидов, желаю нашим ветеранам исцеления", - сказала она.

Отметим, что продолжается возвращение вынужденных переселенцев в город Лачын, который был восстановлен и реконструирован в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева. 14 июня в Лачын были отправлены 22 семьи - 72 человека - из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку. До этого в город Лачын переселилось 20 семей, то есть 97 человек.