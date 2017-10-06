Тутовые саженцы и семена шелкопряда будут безвозмездно переданы производителям продукции

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по продолжению государственной поддержки развитию шелководства.

Как сообщает Report, в целях заготовки тутовых саженцев и семян шелкопряда и безвозмездной передачи их производителям продукции министерству сельского хозяйства Азербайджанской Республики поручено предоставить за счет выделенных министерству на основании Распоряжения президента Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах по усилению государственной поддержки развитию сельского хозяйства" от 2 марта 2015 года номер 1081 средств 1,5 млн манатов, в том числе 775 тысяч манатов на приобретение тутовых саженцев, 275 тысяч манатов на приобретение семян шелкопряда.

Министерству сельского хозяйства Азербайджанской Республики поручено обеспечить безвозмездное распределение заготовленных тутовых саженцев и семян шелкопряда среди производителей продукции с учетом спроса в городах и районах, представить президенту Азербайджанской Республики информацию о производителях продукции, среди которых в соответствии с пунктом 2.1 настоящего распоряжения безвозмездно были распределены тутовые саженцы и семена шелкопряда, а также спросе в городах и районах на данные саженцы и семена.