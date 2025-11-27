Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Туристы, снявшие неэтичное видео на Аллее шехидов, извинились перед азербайджанским народом

    Внутренняя политика
    • 27 ноября, 2025
    • 17:04
    Туристы, снявшие неэтичное видео на Аллее шехидов, извинились перед азербайджанским народом

    Трое граждан Саудовской Аравии, снявшие неэтичные видеоролики на Аллее шехидов в Баку и опубликовавшие кадры в соцсетях, в суде извинились перед азербайджанским народом.

    Как сообщает Report, на процессе в Сабаильском районном суде под председательством судьи Азера Тагиева были разъяснены права и обязанности обвиняемых – Альзамана Махди Али, Альгабра Мохаммада Хусейна, Альгабра Махди Мохаммада.

    При уточнении анкетных данных обвиняемых выяснилось, что Альгабр Мохаммад Хусейн работает исследователем в Министерстве внутренних дел Саудовской Аравии.

    Затем в суде было оглашено обращение обвиняемых к азербайджанскому народу, в котором все трое заявили, что не знали о святости Аллеи шехидов:

    "Азербайджан - дружественная и родная для нас страна. Мы не знали, что это место свято для азербайджанского народа. Поэтому приносим извинения азербайджанскому народу, семьям шехидов и ветеранам".

    Затем прокурор огласил обвинительное заключение.

    Согласно документу, указанные лица 16 августа текущего года около 17:00 пришли на Аллею шехидов и совершили неэтичные действия над могилами нескольких шехидов.

    В ходе расследования установлено, что указанные лица 13 августа текущего года приехали в Баку в туристических целях на 5 дней и распространили в соцсетях видеоролик, который сняли на Аллее шехидов.

    По факту правоохранительные органы Азербайджана возбудили уголовное дело по статье 245 УК Азербайджана (Оскорбительные действия над могилой). Сотрудники полиции оперативно установили личности нарушителей, задержали их и привлекли к следствию.

    Аллея шехидов туристы видеоролик извинения суд Саудовская Аравия
    Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilər məhkəmədə Azərbaycan xalqından üzr istəyiblər

    Последние новости

    18:08

    ЦАХАЛ нанес серию авиаударов по объектам "Хезболлы" в Южном Ливане

    Другие страны
    18:07

    Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе в Aspen Institute Italia

    Внешняя политика
    17:46

    Путин: Прекращение огня произойдет только после отвода украинских войск

    Другие страны
    17:45

    ACG должна определиться с намерениями по покупке Anglo Asian до 24 декабря

    Бизнес
    17:40

    Путин: Американская делегация посетит Москву на следующей неделе

    В регионе
    17:37

    МИД Азербайджана соболезнует КНР в связи с многочисленными жертвами при пожаре в Гонконге

    Внешняя политика
    17:36

    АПБА: За десять месяцев зарегистрировано 42 случая пищевого отравления

    Здоровье
    17:35

    Путин назвал ложью заявления о планах РФ напасть на Европу

    В регионе
    17:30

    Президент РФ: Никаких проектов мирного договора по Украине не было

    В регионе
    Лента новостей