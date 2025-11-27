Туристы, снявшие неэтичное видео на Аллее шехидов, извинились перед азербайджанским народом

Трое граждан Саудовской Аравии, снявшие неэтичные видеоролики на Аллее шехидов в Баку и опубликовавшие кадры в соцсетях, в суде извинились перед азербайджанским народом.

Как сообщает Report, на процессе в Сабаильском районном суде под председательством судьи Азера Тагиева были разъяснены права и обязанности обвиняемых – Альзамана Махди Али, Альгабра Мохаммада Хусейна, Альгабра Махди Мохаммада.

При уточнении анкетных данных обвиняемых выяснилось, что Альгабр Мохаммад Хусейн работает исследователем в Министерстве внутренних дел Саудовской Аравии.

Затем в суде было оглашено обращение обвиняемых к азербайджанскому народу, в котором все трое заявили, что не знали о святости Аллеи шехидов:

"Азербайджан - дружественная и родная для нас страна. Мы не знали, что это место свято для азербайджанского народа. Поэтому приносим извинения азербайджанскому народу, семьям шехидов и ветеранам".

Затем прокурор огласил обвинительное заключение.

Согласно документу, указанные лица 16 августа текущего года около 17:00 пришли на Аллею шехидов и совершили неэтичные действия над могилами нескольких шехидов.

В ходе расследования установлено, что указанные лица 13 августа текущего года приехали в Баку в туристических целях на 5 дней и распространили в соцсетях видеоролик, который сняли на Аллее шехидов.

По факту правоохранительные органы Азербайджана возбудили уголовное дело по статье 245 УК Азербайджана (Оскорбительные действия над могилой). Сотрудники полиции оперативно установили личности нарушителей, задержали их и привлекли к следствию.