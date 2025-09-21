Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Турецкий ученый: Запуск Зангезурского коридора придаст большой стимул развитию Нахчывана

    21 сентября, 2025
    • 18:22
    Турецкий ученый: Запуск Зангезурского коридора придаст большой стимул развитию Нахчывана

    Нахчыван - прекрасный и плодородный край с живописными пейзажами и богатой историей.

    Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил известный турецкий историк Ильбер Ортайлы в своем выступлении перед журналистами в Нахчыване.

    "Здесь сохранены яркие образцы древней азербайджанской культуры. К примеру, дворец нахчыванских ханов. В нем классическая архитектура ярко выражена", - подчеркнул И. Ортайлы.

    Ученый добавил, что Зангезурский коридор свяжет Нахчыванскую Автономную Республику с Азербайджаном:

    "Этот коридор окажет большое влияние на развитие Нахчывана - города с блестящим будущим. В тюркском мире очень трудно найти такой ухоженный и чистый город, как Нахчыван. Самое важное то, что культурное развитие будет сохранено, и азербайджанские традиции будут продолжаться так же, как и в древние времена".

    Türkiyənin tanınmış alimi: Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyətə keçməsi Naxçıvanın inkişafına böyük təkan verəcək

