Турецкий профессор: Западные азербайджанцы имеют законное право вернуться на свои исконные земли

Западные азербайджанцы, изгнанные со своей родины вследствие проводимой Арменией политики "Армения без тюрков", имеют законное право вернуться на свои исконные земли.

Западные азербайджанцы, изгнанные со своей родины вследствие проводимой Арменией политики "Армения без тюрков", имеют законное право вернуться на свои исконные земли.

Об этом анкаринскому бюро Report сообщил преподаватель турецкого Университета Гази профессор Бюлент Аксой.

Процесс изгнания тюрков с их родины начался в Армении в начале XIX века и по мнению Аксоя давно пришло время для устранения этой исторической ошибки.

"Армения проводила эту ошибочную политику до конца ХХ века. В последний раз азербайджанских тюрков, проживающих в Армении, начали изгонять со своих исконных земель в 1988-1989 годах. С тех пор в Армении не осталось ни одного тюрка. Армения должна осознать историческую ошибку, допущенную в этом процессе. Она должна признать резню, учиненную в процессе депортации, Ходжалинский геноцид и другие военные преступления. Армения должна признать возможность проживания на своей родине западных азербайджанцев. Она должна сделать этот шаг, особенно с учетом своего поражения в 44-дневной войне", - сказал профессор.

По его мнению, разногласия Армении с Азербайджаном и Турцией в первую очередь вредят ей самой: "Это страна, которая еле стоит на ногах благодаря помощи армянской диаспоры. Поэтому открытие Зангезурского коридора и границ с Турцией зависят от шагов, которые предпримет Армения. Если Армения желает продолжать существовать на этих землях, она должна поддерживать дипломатические отношения с этими странами, и не противоречить им".