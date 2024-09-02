Турецкий наблюдатель: Азербайджанский народ изъявил свою волю на парламентских выборах

Турецкий наблюдатель: Азербайджанский народ изъявил свою волю на парламентских выборах

Азербайджанский народ изъявил свою волю, приняв активное участие в парламентских выборах.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым, на пресс-конференции по итогам парламентских выборов от 1 сентября.

По его словам, возглавляемая им наблюдательная миссия посетила избирательные участки в Сумгайыте и Баку: "Избирательные участки были оборудованы в соответствии с международными стандартами. Надеюсь, что победившие кандидаты внесут свой вклад и во внешнюю политику Азербайджана".

Он добавил, что это были первые парламентские выборы, проведенные на всей суверенной территории Азербайджана.