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Турецкий наблюдатель: Азербайджанский народ изъявил свою волю на парламентских выборах

Турецкий наблюдатель: Азербайджанский народ изъявил свою волю на парламентских выборах Турецкий наблюдатель: Азербайджанский народ изъявил свою волю на парламентских выборах
Внутренняя политика
2 сентября 2024 г. 12:38
Турецкий наблюдатель: Азербайджанский народ изъявил свою волю на парламентских выборах

Азербайджанский народ изъявил свою волю, приняв активное участие в парламентских выборах.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым, на пресс-конференции по итогам парламентских выборов от 1 сентября.

По его словам, возглавляемая им наблюдательная миссия посетила избирательные участки в Сумгайыте и Баку: "Избирательные участки были оборудованы в соответствии с международными стандартами. Надеюсь, что победившие кандидаты внесут свой вклад и во внешнюю политику Азербайджана".

Он добавил, что это были первые парламентские выборы, проведенные на всей суверенной территории Азербайджана.

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Версия на английском языке Turkish observer: Azerbaijan's parliamentary elections reflect people’s will
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli müşahidəçi: Azərbaycanda keçirilən parlament seçkiləri xalqın iradəsini göstərdi

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