Турецкий наблюдатель за голосованием в Ханкенди: Это важная историческая миссия для нас

Наблюдение за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане 7 февраля - это историческая и очень важная миссия, поскольку выборы впервые проводятся и на освобожденных от оккупации территориях страны.
Об этом западному бюро Report сказал турецкий депутат Осман Местен, который наблюдает за ходом голосования в Ханкенди.
Он подчеркнул, что для наблюдения за выборами в рамках миссии ТюркПА в Азербайджан прибыли 8 депутатов из Турции, а также один депутат парламента Казахстана и один кыргызский депутат: "Мы счастливы принимать участие в наблюдении за этими выборами".
Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.