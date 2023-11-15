Турецкий министр посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мехмет Озхасеки в рамках визита в Баку посетил Аллею почетного захоронения.

Министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мехмет Озхасеки в рамках визита в Баку посетил Аллею почетного захоронения.

Как сообщает Report, министр почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложил цветы к его могиле, а также посетил могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Затем Озхасеки посетил Аллею Шехидов и памятник турецким воинам.

Министра сопровождал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

Мехмет Озхасеки находится с визитом в Азербайджане для участия во ll Метеорологическом форуме тюркского мира в Баку.