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Турецкий министр посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Турецкий министр посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов Министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мехмет Озхасеки в рамках визита в Баку посетил Аллею почетного захоронения.
Внутренняя политика
15 ноября 2023 г. 09:48
Турецкий министр посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мехмет Озхасеки в рамках визита в Баку посетил Аллею почетного захоронения.

Как сообщает Report, министр почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложил цветы к его могиле, а также посетил могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Затем Озхасеки посетил Аллею Шехидов и памятник турецким воинам.

Министра сопровождал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

Мехмет Озхасеки находится с визитом в Азербайджане для участия во ll Метеорологическом форуме тюркского мира в Баку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyəli nazir Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib - YENİLƏNİB

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