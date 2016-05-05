​Турал Аббаслы подал в отставку из партии Мусават

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Бывший кандидат на пост башгана Мусават Турал Аббаслы и группа его сторонников подали в отставку из рядов партии.

Об этом Report сообщил Т.Аббаслы.

Причину отставки он связал с царящей в партии атмосферой.

"Я состою в рядах партии с 2000 года. Думаю, что, занимая различные должности в партийной структуре, за прошедшие 16 лет я показал достойную работу в Мусават. Многие члены моей семьи были мусаватистами. После последнего съезда партии я пришел к заключению, что проводимая партией политика и политика мусаватистов не совпадают, в Мусават отсутствуют необходимые воля и желание. Мне не хотелось тратить энергию на внутренние распри и интриги, поэтому решил покинуть ряды партии. Истинным мусаватистам желаю успехов в дальнейшей борьбе и объявляю о своей отставке из рядов партии Мусават", - отметил в своем заявлении Т.Аббаслы.