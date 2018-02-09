Трудовые пенсии повышены

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об индексации страховой части трудовых пенсий".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях усиления социальной защиты пенсионеров в Азербайджанской Республике и в соответствии со статьей 29.1 закона Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях", министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики в соответствии с темпами годового роста среднемесячной номинальной заработной платы по 2017 году, установленными Государственным комитетом Азербайджанской Республики по статистике, на 1 января 2018 года, поручено обеспечить увеличение страховой части всех видов трудовых пенсий; осуществить индексацию сумм пенсионного капитала, накопленных в страховой части индивидуальных счетов в системе персонального учета.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.