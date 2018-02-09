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    Трудовые пенсии повышены

    Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об индексации страховой части трудовых пенсий".

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях усиления социальной защиты пенсионеров в Азербайджанской Республике и в соответствии со статьей 29.1 закона Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях", министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики в соответствии с темпами годового роста среднемесячной номинальной заработной платы по 2017 году, установленными Государственным комитетом Азербайджанской Республики по статистике, на 1 января 2018 года, поручено обеспечить увеличение страховой части всех видов трудовых пенсий; осуществить индексацию сумм пенсионного капитала, накопленных в страховой части индивидуальных счетов в системе персонального учета.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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